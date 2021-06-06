Погиб 11-летний мальчик: Подростки на мотоцикле столкнулись с легковушкой в Карагандинской области

В Карагандинской области в ДТП погиб 11-летний подросток, сообщает zakon.kz.

5 июня на трассе Жезказган-Караганда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла "Восход" под управлением 14-летнего подростка и автомобилем "Тойота Камри" под управлением 42-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе Карагандинской области.

По предварительным данным водитель мотоцикла пересекал проезжую часть слева-направо по ходу движения и столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП 11-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался. Водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебном расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Скутеры, мопеды, мотоциклы популярны среди несовершеннолетних. Но садясь за руль, юные участники дорожного движения, к сожалению, не задумываются о последствиях. Не думают о них их родители. Они не принимают во внимание возраст детей, отсутствие у них навыков управления. Если решили приобрести им "модное" транспортное средство, то при условии, что подростку исполнилось 16 лет. И позаботьтесь о его безопасности, обеспечив необходимым снаряжением. И самое главное, чтобы он имел навыки вождения и получил водительское удостоверение, - отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзулин.