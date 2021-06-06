Белавиа возобновляет регулярные рейсы из Минска в Алматы

16 июня авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Алматы-Минск, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20.05 и прибытием в Алматы 3.55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5.10 и прибытием в столицу Беларуси в 7.20, - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что перед покупкой авиабилета необходимо уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.