Трамп потребовал от Китая заплатить США $10 трлн за ущерб от COVID-19

Бывший президент США Дональд Трамп призвал страны мира затребовать от Китая репарации за пандемию коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он считает, что виновные за распространение инфекции должны 10 триллионов долларов. Об этом он заявил, выступая на съезд республиканской партии в Северной Каролине 6 июня.

Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая [за коронавирус]. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить, — сказал он и призвал страны мира «представить КНР счет на $10 трлн как минимум.

Он также в очередной раз назвал коронавирус "китайским вирусом" и сообщил, что из-за его распространения только американская экономика понесла убытки в размере $16 трлн. По его словам, если заставить КНР платить репарации, Китай прекратит милитаризацию, а американские компании начнут возвращаться в США.

Ранее власти США неоднократно заявляли о лабораторном происхождении COVID-19. В частности, в создании вируса китайских ученых обвинял бывший президент страны Дональд Трамп: он заявлял о наличии данных, которые позволяют ему с уверенностью говорить об этом.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяна, "нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории".