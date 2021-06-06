Apple позволит пользователям узнавать о собираемой о них информации

Благодаря новой функции владельцы устройств компании Apple будут знать, какую информацию о них собирает приложение, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По данным Bloomberg, 7 июня начинается ежегодная конференция разработчиков, на которой презентуют обновления. Новая функция представляет собой контрольную панель, которая будет собирать и передавать владельцу устройства информацию о том, какие данные о нем собирают все сторонние приложения.

Таким образом Apple намерена бороться с наиболее "агрессивными" приложениями, собирающими пользовательские данные.

Помимо этого пользователям iPhone и iPad будет доступна функция установки статуса с соответствующими настройками, например, если они находятся за рулём, спят, работают или хотят, чтобы их не беспокоили. Также обновления коснутся виджетов и функций для iPad, предоставляющих возможность работать с несколькими приложениями одновременно.