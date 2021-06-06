В Нигерии заблокировали Twitter после удаления твита президента страны

Правительство Нигерии приостановило в стране работу Twitter на неопределенный срок, передает zakon.kz со ссылкой на ferra.

Об этом заявил министр информации страны Лай Мохаммед. По его словам, запрет связан с тем, что "постоянное использованием платформы способно подорвать существование Нигерии".

Соцсеть в Нигерии заблокировали после того, как Twitter 2 июня удалил твит президента Мухаммаду Бухари, в котором он грозил жестче поступать с теми, кто, по его мнению, хочет разрушения страны. Об этом написало издание Sahara Reporters.

Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, которые произошли во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будет обращаться к ним на том языке, который они понимают, – заявил в удаленном посте президент.

Твит был удален за нарушение правил сообщества социальной сети.

В администрации Twitter сказали, что обеспокоены подобным заявлением.

Дипломатические миссии Канады, ЕС (делегация в Нигерии), Республики Ирландия, Великобритании и США выражают разочарование в связи с объявлением правительства Нигерии о приостановке [работы] Twitter, — говорится в сообщении.

Указанные страны считают, что меры, провозглашенные властями Нигерии, в условиях пандемии коронавируса ограничивают доступ к информации и торговле в то время, когда страна нуждается в «инклюзивном диалоге» и обмене информацией.