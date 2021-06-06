На ЧМ по дзюдо казахстанка стартовала с победы

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште. Представительница Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах участие в нем начала с победы, сообщает zakon.kz.
Как передает Olympic.kz, Галбадрах в первом круге выиграла у Люси Мамиры (Венгрия).
В первый день медали будут разыграны в категории до 60 килограммов (мужчины) и 48 (женщины) килограммов.
В этом же весе Абиба Абужакынова уступила Юджеон Кан (Южная Корея).
Отгонцэцэг в следующем раунде сразится с Присциллой Моранд из Маврикия.
Хотите быть в курсе важных новостей?