На ЧМ по дзюдо казахстанка стартовала с победы

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште. Представительница Казахстана Отгонцэцэг Галбадрах участие в нем начала с победы, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, Галбадрах в первом круге выиграла у Люси Мамиры (Венгрия).

В первый день медали будут разыграны в категории до 60 килограммов (мужчины) и 48 (женщины) килограммов.

В этом же весе Абиба Абужакынова уступила Юджеон Кан (Южная Корея).

Отгонцэцэг в следующем раунде сразится с Присциллой Моранд из Маврикия.