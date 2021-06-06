Заблудившихся в горах туристов эвакуировали с помощью вертолета

Спасатели эвакуировали трех туристов, заблудившихся в горах Бургулик Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

6 июня 2021 года в 15:40 на пульт службы "101" Толебинского района Туркестанской области в 12:00 поступило сообщение о пропаже трех человек. Отдыхающие ушли к водопаду в горы ущелья Бургулик и заблудились. Затем один из них заболел. Как потом рассказали туристы, здесь им стало понятно, что самостоятельно спуститься с горы им не удастся.

В 16:33 из оперативного штаба для спасения пострадавших был доставлен вертолет Ми-8АМТ УП-МИ871 АО "Казавиаспас" МЧС. Также прибыли шесть спасателей во главе с заместителем начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области подполковником Ериком Сарыбаевым.

В 17:25 при облете местности всех троих нашли и эвакуировали. В 17:55 спасенных доставили в аэропорт Шымкента. пресс-служба ДЧС Туркестанской области