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Заблудившихся в горах Алматы туристов нашли

горы, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
Потерявшихся в алматинских горах молодых людей нашли и спустили с горы, сообщает Zakon.kz.

На их поиски понадобилось меньше часа.

"По прибытии спасатели выяснили, что один из молодых парней ушиб ногу. Была оказана первая медицинская помощь. Также на место вызвали сотрудников скорой помощи", – сообщили в МЧС.

25 марта около 15:06 от МЧС поступило сообщение, что в горах Алматы ведутся поисково-спасательные работы: двое 19-летних парней сообщили спасателям, что потерялись, и отправили видео.

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