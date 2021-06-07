Казахстан "помог" Канаде стать чемпионом мира-2021 по хоккею

Сборная Казахстана невольно поспособствовала тому, чтобы Канада выиграла чемпионат мира по хоккею, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Изначально все шло к тому, что выступление Канады на ЧМ-2021 ограничится групповым этапом: канадцы начали турнир с трех поражений подряд и всерьез рисковали не выйти в плей-офф.

Однако в своем последнем матче Казахстан "помог" Канаде тем, что неожиданно проиграл Норвегии (1:3). В итоге для выхода в четвертьфинал сборной Канады было достаточно набрать одно очко в матче с Финляндией — Канада сделала это, проиграв по буллитам (2:3).

Таким образом, благодаря такому стечению обстоятельств сборная Канады смогла протиснуться в плей-офф с четвертого места.

Затем канадцы победили в четвертьфинале Россию (2:1 в овертайме), США (4:2) и, наконец, в финале Финляндию (3:2 в овертайме).