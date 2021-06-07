Автоэксперт дал советы по подготовке автомобиля к жаре

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов поделился советами о том, как подготовить автомобиль к жаркой погоде, сообщает zakon.kz.

Как рассказал специалист в беседе с сайтом 360tv.ru 6 июня, для того чтобы машина не заглохла в жару, а пассажиры чувствовали себя комфортно, следует заранее залить фреон в кондиционер и проверить двигатель.

Нужно заранее проверить уровень антифриза, чтобы ваша машина не закипела. Зимой также нужно включать кондиционер, чтобы не рассохлись прокладки. Буквально на пять минут. Ничего страшного здесь нет. Самое главное — охлаждение двигателя, — объяснил Славнов.

Помимо этого, эксперт призвал следить за прогнозом погоды, и в случае, если обещают жару, заранее заехать на автомойку и промыть радиатор. А в ветреную погоду лучше не ставить машины возле деревьев.