Как подготовить автомобиль к весне – советы автоэксперта

Весна для водителей – время подводить итоги зимы. Скрытые повреждения, износ и коррозия часто проявляются именно сейчас. Какие системы автомобиля нуждаются в проверке в первую очередь и как подготовить машину к теплому сезону – в материале Zakon.kz.

Ходовая часть и резиновые элементы

Автоэксперты рекомендуют загонять автомобиль на СТО для комплексной диагностики как минимум два раза в год – перед зимним и летним сезонами. Особенно специалисты советуют обращать внимание на ходовую часть. Подвеска по праву считается одной из самых уязвимых систем автомобиля, особенно в условиях казахстанских дорог. За зиму она принимает на себя удары от ям, колейности, наледи и "волнового" асфальта, который появляется после оттепелей.

"Весной рекомендуется внимательно проверить сайлентблоки, втулки стабилизаторов, шаровые опоры, рулевые наконечники, рычаги и амортизаторы. Регулярная диагностика позволяет выявить проблему на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта", – советует автоэксперт Алексей Алексеев.

Стоит помнить, что, помимо "ходовки", тяжелым испытаниям подвергаются и резиновые элементы автомобиля. Постоянные перепады температур делают резину хрупкой, она теряет эластичность и покрывается микротрещинами. Под удар попадают патрубки системы охлаждения, вакуумные шланги, уплотнители и топливные трубки.

Отдельного внимания заслуживают ремни навесного оборудования – генератора, кондиционера, гидроусилителя. За зиму они испытывают постоянную нагрузку и нередко начинают свистеть или растрескиваться. Потертости, надрывы и следы износа – прямой сигнал к замене.

Кузов

После зимы кузов автомобиля требует не меньшего внимания. В холодный сезон металл ежедневно контактирует с дорожными реагентами, солью, влагой и грязью, которые ускоряют коррозионные процессы. Особенно уязвимыми оказываются скрытые и труднодоступные места – именно там ржавчина может развиваться незаметно месяцами. Чаще всего коррозии подвержены днище, пороги, колесные арки и кромки дверей.

"Даже небольшой скол или царапина на лакокрасочном покрытии со временем превращаются во "входные ворота" для ржавчины, особенно если повреждение осталось без защиты на зиму", – рассказал Алексей Алексеев.

Своевременная подкраска проблемных мест, обработка антикоррозийными составами и дополнительная защита уязвимых зон помогают не только сохранить внешний вид автомобиля, но и существенно продлить срок службы кузова.

Охлаждающая система: подготовка к летним нагрузкам

После зимы важно оценить состояние тосола или антифриза не только по уровню, но и по таким внешним признакам, как цвет, прозрачность и запах. Потемнение жидкости, помутнение или появление осадка могут свидетельствовать о выработанном ресурсе, загрязнении системы или начале внутренних проблем.

Кроме этого, специалисты советуют осмотреть радиатор на наличие загрязнений и повреждений, проверить крышку расширительного бачка, а также внимательно оценить состояние патрубков и хомутов.

Также стоит проверить работу термостата и вентилятора охлаждения. Пока температура воздуха невысокая, возможные неисправности могут никак не проявляться. Однако с наступлением жары они быстро дадут о себе знать, особенно в плотных городских пробках и во время дальних поездок, когда перегрев двигателя становится не просто неудобством, а серьезной угрозой для двигателя.

Аккумулятор: пережил зиму – не значит, что исправен

Аккумуляторная батарея зимой работает практически на пределе своих возможностей. Низкие температуры резко снижают ее фактическую емкость, а повышенная нагрузка – частые холодные запуски двигателя, постоянная работа печки, обогревов стекол и сидений – ускоряет износ. Дополнительную роль играют короткие городские поездки. Аккумулятор просто не успевает восстановить заряд, который был потрачен при запуске мотора.

"С наступлением весны аккумулятор требует обязательного внимания. Рекомендуется проверить уровень заряда, состояние клемм и проводки, а также надежность крепления АКБ в посадочном месте. Окисленные контакты, ослабленные зажимы или грязь могут стать причиной проблем с запуском даже у относительно "живой" батареи", – рассказал автоэксперт.

Во многих случаях весенняя профилактика оказывается простой и недорогой. Однако если батарея уже выработала свой ресурс и теряет заряд даже при исправной системе, откладывать замену не стоит. Замена АКБ заранее обойдется дешевле и спокойнее, чем внезапный отказ запуска двигателя в дороге или перед важной поездкой.

Двигатель и топливная система

После зимы стоит обратить внимание и на работу двигателя. Владельцам карбюраторных автомобилей рекомендуется почистить его – за холодный сезон в нем накапливаются отложения, влияющие на запуск и стабильность холостого хода. Для инжекторных машин актуальна диагностика топливной системы, проверка форсунок и замена фильтров. Не стоит забывать и о моторном масле. Зимние пуски и длительные прогревы ускоряют его старение, снижая защитные свойства. Если масло отработало свой ресурс, весна – лучшее время для замены.