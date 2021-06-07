В Алматы на все лето закроют проезд по одной из улиц

7 июня 2021, 09:26
Фото: vlast.kz

В Алматы из-за реконструкции теплосетей на лето закроют проезд по улице Экспериментальная база, передает zakon.kz.

С 8 июня по 1 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Экспериментальная база. Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента. Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.


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