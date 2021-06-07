Казахстанцев с коронавирусом, гуляющих по общественным местам, начнут штрафовать

Тех казахстанцев, кто будет умышленно нарушать режим самоизоляции, будут наказывать, передает zakon.kz.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщил, что Минздрав утвердил санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ.

За неисполнение данных требований предусмотрено административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года. Согласно приказу министерства здравоохранения, нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью Ashyq, - сказано в сообщении КСЭК.

С помощью приложения Ashyq можно выявить людей с "красным" статусом, которые посещают общественные места. Факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, согласно ст. 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания.

Если человек, зная, что он болен коронавирусом, нарушил режим самоизоляции, и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге. Следует отметить, что данные выгрузки платформы Ashyq фиксируются в единой информационной системе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, - отметили в Комитете.