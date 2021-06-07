ЕНТ в Казахстане: почти 600 выпускников удалили с тестирования

7 июня 2021, 12:02
Фото: zhaikpress.kz

224 выпускника не попали на ЕНТ, результаты еще 563 были аннулированы. Таковы промежуточные итоги ЕНТ в Казахстане, передает zakon.kz.

На сегодняшний день более 123 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ в 51 пункте тестирования. Из них 92 458 выпускников прошли тестирование на казахском языке, 30 967 – на русском, 263 – на английском языке. Максимальный балл – 140. При этом 224 выпускника лишились возможности сдать ЕНТ из-за попыток пронести запрещенные предметы в аудиторию во время досмотра. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 563 человека, их результаты аннулированы, - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Молодежь призвали к академической честности. В ситуационном центре ведется наблюдение за каждым тестируемым по принципу "один тестируемый – одна камера".

У девяти выпускников была зафиксирована повышенная температура, поэтому они будут сдавать ЕНТ в другой день.


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