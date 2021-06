Автопилот Tesla "сошел с ума" на скорости 130 километров в час

В иностранных СМИ появилась информация о необычном сбое в работе автопилота Tesla Model 3, передает zakon.kz.

Видео с достаточно забавным сбоем системы автопилота распространяют в соцсетях. На нем Tesla ехала за грузовиком с неработающими светофорами в кузове. Однако эти светофоры система, судя по всему, восприняла как действующие.

That’s not a Tesla beta tester and the truck in front literally is carrying powered off traffic lights ???? which is an edge case so rare that’s why we are laughing — @elonmusk pic.twitter.com/bvGjkhXxoE