Автопилот Tesla "сошел с ума" на скорости 130 километров в час

В иностранных СМИ появилась информация о необычном сбое в работе автопилота Tesla Model 3, передает zakon.kz.

Видео с достаточно забавным сбоем системы автопилота распространяют в соцсетях. На нем Tesla ехала за грузовиком с неработающими светофорами в кузове. Однако эти светофоры система, судя по всему, восприняла как действующие.

Tesla видит фантомные светофоры — их перевозил в кузове движущийся впереди грузовой автомобиль. Тем не менее, здесь налицо явное ложное срабатывание, которое служит лишним напоминанием, что на текущем этапе развития Tesla Autopilot остается лишь системой помощи водителю. Она не является полноценным автопилотом и не освобождает водителя от ответственности за управление ТС, - пишет издание Itc.ua.

That’s not a Tesla beta tester and the truck in front literally is carrying powered off traffic lights ???? which is an edge case so rare that’s why we are laughing — @elonmusk pic.twitter.com/bvGjkhXxoE — K10✨ (@Kristennetten) June 3, 2021

Отмечается, что подобные сообщения об ошибках, когда автопилот распознавал светофоры в разных объектах, были и раньше. Например, на сайте Reddit был опубликован ролик, на котором автопилот Tesla принял за светофоры флаг с вертикаль­ной надписью Coop, выпол­ненной красно-оранжевым цветом.

Ранее Tesla заявила о смене стратегии развития автопилота — компания постепенно полностью откажется от радаров и перейдет на новую версию автопилота, использующую для навигации только камеры. Компания также начала использовать камеры в салонах машин для слежения за вниманием водителя при активном автопилоте после многочисленных рекомендаций регуляторов и экспертов реализовать тщательный мониторинг водителей.