В Алматы коллективный иммунитет достиг более 21%, сказал на брифинге главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На сегодня вакцинированы более 16% от всего населения города. 5% перенесло заболевание. Таким образом коллективный иммунитет превышает 21% от всего населения города, - сказал Бекшин.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, несмотря на то, что 1 июня город перешел в "желтую" зону.

Ранее главный санврач сообщал, что коллективный иммунитет должен составлять 70%.