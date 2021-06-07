Спецоперация прошла в Алматы

В Алматы спецоперацию провели сотрудники криминальной полиции города при содействии коллег из ДКП МВД и бойцов подразделений специального назначения, сообщает zakon.kz.

На парковке одного из торговых домов полицейские блокировали автомашины марок Lexus LX 470 и Toyota Camry. Задержаны 6 человек, 4 из которых ранее судимые.

В их так называемом "послужном списке" судимости за разбойные нападения, грабежи, хулиганства, наркопреступления и незаконный оборот оружия. Старшему – 33 года, младшему - 25 лет. Один из Туркестанской области, остальные – жители Алматинской области. В ходе проведенных личных обысков у фигурантов и в их транспортных средствах обнаружены и изъяты 2 пистолета системы "Макаров", "Наган" и "Марголина", 2 гладкоствольных обреза, травматический пистолет "Стражник" и патроны к ним. Согласно заключению специалиста, все изъятое оружие пригодно для стрельбы, - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 287 ч.3 УК РК. Задержанные водворены в ИВС.

В ходе расследования станет известно происхождение, принадлежность изъятого боевого арсенала, а также его причастность к каким-либо преступлениям.