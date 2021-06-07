В Казахстане могут утвердить добровольный запрет на кредиты

В Казахстане могут предусмотреть добровольный отказ на оформление займов. Об этом говорится в ответе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на депутатский запрос Айгуль Куспан, передает zakon.kz.
В целом Агентство поддерживает возможность реализации гражданами права на "добровольный запрет" на получение займов. Для выработки согласованной позиции, Агентством совместно с Национальным банком РК, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" и кредитными организациями проведено совещание, в ходе которого участники также поддержали предложенную инициативу, - сообщили в агентстве.
Там также отметили, что требует урегулирования механизм реализации и администрирования предложенной инициативы.
В частности, требуется проработать следующие вопросы:
Кроме того, в агентстве отметили, что внедрение "добровольного запрета" на получение займа может привести к следующим рискам:
Также в агентстве считают, что следует определить на каком этапе следует проверять наличие/отсутствие запрета, поскольку стадий выдачи займа у кредитных организаций много, а отчет кредитного бюро запрашивается только при приеме кредитной заявки, при этом запрет на кредитование может быть установлен в период приема кредитной заявки и ее одобрения.
Вместе с тем, учитывая, что аналогичная инициатива на сегодня обсуждается в Российской Федерации, целесообразно учесть полученный опыт для эффективного внедрения соответствующего механизма на казахстанском финансовом рынке, - говорится в ответе.
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Ранее депутат Айгуль Куспан заявила, что сейчас в стране сложилась бедственная ситуация с кредитными мошенничествами. Для решения проблемы она предложила перенять российский опыт по возможности оформления гражданами "добровольного запрета" на открытие кредитов.
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