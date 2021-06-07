С 14 июня закроют еще два ковидных стационара в Алматы

В Алматы 11 медучреждений переведены в прежний режим работы рассказал в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, сообщает zakon.kz.

С учетом анализа заболеваемости по инфекции, вызванной COVID-19, в Алматы Детская городская клиническая инфекционная больница филиал на Бухар Жырау, Больница Скорой Неотложной Помощи, ЦФ "Халык Арена", Центр Психического Здоровья, ЖД больница, Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны, ЦМП, Родильный дом №1, Городской кардиоцентр, Городская клиническая больница №1, Госпиталь Министерства обороны закрыты, работают в обычном режиме.