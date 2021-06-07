Дело о смерти Томирис Байсафы: присяжные вынесли вердикт

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о смерти казахстанки Томирис Байсафы в Москве, сообщает zakon.kz.

Суд по этому делу проходит в Москве. Присяжные должны были вынести вердикт 4 июня, но заседание отложили на 7 июня.

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13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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Вердикт присяжных прокомментировала мама Томирис Байсафы в Instagram.

Дорогие друзья, его признали невиновным. Я даже не знаю, что сказать... - написала она.