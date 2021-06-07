Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире снижается шестую неделю подряд, а смертность - пятую неделю подряд, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших - пятую неделю подряд, - сказал он на брифинге в Женеве.

Речь, по его словам, идет о "воодушевляющих сигналах в траектории пандемии в глобальном плане", однако картина в различных регионах мира неоднозначная.

В частности, за минувшую неделю число случаев смерти выросло в трех регионах ВОЗ из шести. Эту ситуацию глава ВОЗ охарактеризовал как "пандемию двух скоростей": некоторые страны с высоким уровнем вакцинации начинают ослаблять санитарные ограничения, тогда как другие государства "все еще сталкиваются с крайне опасной ситуацией".

Также глава ВОЗ предупредил об опасности новых штаммов COVID-19 для непривитых.

В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован. Тедрос Аданом Гебрейесус

Гендиректор расценил отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире как "угрозу для всех наций".

На страны с высокими доходами, как напомнил глава ВОЗ, сейчас приходится 44% всех использованных доз вакцины, а на государства с низкими доходами - лишь 0,4% доз.