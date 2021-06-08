Байден и Зеленский обсудили борьбу с "российской агрессией"

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с "продолжающейся российской агрессией в Крыму", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам официального представителя американской администрации Джен Псаки, стороны также обсудили борьбу с коррупцией и реформы.

Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности, - говорится в заявлении Псаки, распространенном пресс-службой Белого дома.

Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, "обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ" и "евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны".

Псаки подтвердила, что Байден "позднее этим летом" ждет Зеленского в Вашингтоне.