Путин наградил Аскара Мамина орденом Дружбы

8 июня 2021, 08:58
Фото: tulapressa

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича – премьер-министра Республики Казахстан, - говорится в указе Путина.

Аскар Мамин занимает пост премьера Казахстана с февраля 2019 года.


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