На взятках поймали сотрудников крупнейшего резервата "Семей Орманы"

8 июня 2021, 10:02
Фото: zakon.kz

Антикоррупционщики ведут досудебное расследование по факту взяточничества, передает zakon.kz.

Агентством РК по противодействию коррупции проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей Орманы" по факту взяточничества. Расследование продолжается, размер ущерба устанавливается, - сообщили в пресс-службе Антикоррупционой службы.

Другие данные в интересах следствия разглашению не подлежат.

Окончательный вердикт с определением степени виновности будет вынесен судом.

Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" по своей площади в 6,6 раз превышает территорию Северо-Казахстанской области.

Сосновый бор имеет эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение не только для населения региона, но и всей страны. Более того, в силу природно-климатических условий вопрос охраны и защиты леса является одним из стратегически важных направлений для Казахстана.


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