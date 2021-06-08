В Казахстане приняли новые требования по заполнению аттестатов и дипломов

Министр образования и науки РК своим приказом от 1 июня 2021 года внес изменения в Требования по оформлению документов об образовании, передает zakon.kz.

Так, требования изложены в следующей редакции.

Заполнение свидетельств, аттестатов, дипломов и приложений производится учебным заведением с помощью печатающих устройств.

Аттестат об основном и общем среднем образовании, диплом о техническом и профессиональном образовании, послесреднем образовании, свидетельства и приложения заполняются на казахском и русском языках.

При этом дипломы о высшем и послевузовском образовании и приложения заполняются на казахском, русском и английском языках.

Оборот правой стороны бланка служит местом для проставления соответствующими органами апостиля и отметок, связанных с легализацией бланка при его вывозе в другую страну в соответствии с Едиными правилами о порядке и условиях проставления апостиля на официальных документах, исходящих из государственных органов, а также от нотариусов РК, - говорится в документе.

Бланк после заполнения тщательно проверяется на точность и безошибочность внесенных записей.

Документ, составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит уничтожению.

Более подробно посмотреть требования можно здесь.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2021 года.