Общество

Поддельные дипломы всплывают в Казахстане: заявление Миннауки

коллаж про поддельные дипломы, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 09:55 Фото: gov.kz
В Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования прокомментировали распространяемую в Сети информацию о поддельных дипломах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 5 декабря 2025 года рассказали, что для предотвращения незаконного оборота документов создана база данных дипломов, выданных с 1991 года.

"Министерством утверждены основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца, а также серии таких документов для выпускников вузов. Дипломы формируются через специальный модуль с присвоением уникальных номеров и QR-кодов. Доступ к системе имеют только официально ответственные сотрудники вузов, зарегистрированные в данном модуле. Генерация дипломов осуществляется на основании данных об обучающихся в информационной системе "Единая платформа высшего образования" (ЕПВО). При отсутствии сведений об обучающемся в ЕПВО формирование номера диплома невозможно", – рассказали схему формирования дипломов.

Документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными.

Наряду с этим Министерство культуры и информации (МКИ) и Министерство внутренних дел (МВД) на постоянной основе ведут мониторинг и пресекают факты изготовления и продажи поддельных дипломов. Согласно статье 385 УК РК, подделка или использование подложных документов влечет штраф, исправительные работы либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

На сегодняшний день выявлено 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением. Материалы переданы в МВД и МКИ.

"Параллельно вузы продолжают оцифровку данных, а работодатели могут проверить подлинность диплома через специальный сервис: https://epvo.kz. Электронная версия диплома также доступна в приложении электронного правительства ("Цифровые документы"). Отметим, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законодательством", – резюмировали в комитете.

Ранее стало известно, что страны Центральной Азии договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
