Житель Степногорска станцевал на крыше автомобиля пенсионера

Танцы на крыше автомобиля, принадлежащего 72-летнему жителю Степногорска, устроил нетрезвый мужчина, передает zakon.kz.

Злоумышленника полицейские установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 27-летний, ранее судимый по ст. 296 УК РК житель города Степногорска. Сумму ущерба, причиненного его автомобилю марки "Газ-3110", 72-летний потерпевший оценил в размере 200 тыс. тенге. Сотрудниками подразделений криминальной полиции было установлено, что у злоумышленника в тот вечер оказалось немало зрителей, которые позже дали свидетельские показания, - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч. 1 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.