Токаев подписал два закона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении.

Закон должен, с одной стороны, обеспечить прозрачность и контролируемость закупок субъектов квазигосударственного сектора, с другой стороны – гибкость и эффективность закупок.

Благодаря закону внедряется новый способ закупок – электронный механизм. Закупки таким способом планируется проводить на однородные товары, содержащиеся в электронном каталоге, если годовые объемы таких товаров в стоимостном выражении не превышают десятитысячекратного размера МРП. Предлагается повысить требования для внеконкурсных закупок. Вводится институт общественного контроля. Предлагается также потенциальным поставщикам предоставить срок для обжалования итогов закупок, в течение которого не допускается заключение договора. Планируется обеспечить и полную автоматизацию закупок отдельных субъектов квазигоссектора, что дает возможность создать электронный камеральный контроль.

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Помимо этого, были внесены изменения в данный закон.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора", - пришет пресс-служба Президента.