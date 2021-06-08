В Кызылординской области могут объявить ЧП

Чрезвычайное положение могут ввести из-за засухи и нехватки корма для животных. С предложением выступил акимат Аральского района Кызылординской области. Там уже погибло около 500 голов скота, сообщает zakon.kz.

Туши павших животных направили на экспертизу, а чтобы спасти оставшихся, местные власти планируют организовать поставку кормов по сниженным ценам, передает Первый канал "Евразия".

Сейчас власти ждут итогов проверок. Чтобы объявить ЧС, нужно получить согласование различных органов.

Мы посчитали: чтобы прокормить скот нашего района, нужно 7 520 т сена. 560 т привезли. Чтобы снизить цену, мы планируем взять на себя расходы по доставке. Для малообеспеченных корм предоставляется бесплатно. Мы проводим расчеты этих затрат. заместитель акима Аральского района Еркин Абишев