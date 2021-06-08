Цена за 1 кг картофеля в Казахстане достигла 400 тенге

Картофель и морковь в Казахстане резко поднялись в цене, сообщает zakon.kz.

Обычно доступные овощи сейчас продаются дорого даже на юге. Ждать удешевления раньше, чем будет новый урожай, не стоит, потому что запасов почти нет. А это значит, еще, как минимум, месяц придется платить втридорога за импортную картошку, передает Первый канал "Евразия".

В самом северном городе Казахстана Петропавловске сейчас самые высокие цены на картофель и морковь. В среднем, 400-450 тенге за килограмм. А новый урожай в регионе будут ждать, еще, как минимум, полтора месяца.

Цены растут, как грибы, как можно объяснить? У меня пенсия – минималка. Хожу, где подешевле. Там маленечко беру.

Надо чтобы сбавляли цены, следили за ценами. А цены отпустили. Кто что хочет, то и творит.

Павлодарскую область называют картофельной житницей. Здесь его обычно сажают так много, что потом не могут его продать. Но даже здесь цены кусаются. За 1 кг просят 370 тенге. С осени стоимость картофеля выросла в шесть раз!

Люди берут слабо, по полкило, килограмму. Раньше много брали. Торговля упала. продавец Алмагуль Рахимжанова

Уже на конец мая в Стабилизационном фонде закончились запасы основных овощей. А те, что остались, практически потеряли товарный вид: хранить дольше их нельзя.

Последняя партия реализации картофеля и моркови со стабфонда была осуществлена в конце мая текущего года, картофель реализовывался в период с декабря по май месяц. директор департамента продовольственной безопасности АО СПК "Павлодар" Данияр Шаймарданов

Такая ситуация сейчас практически во всем Казахстане. Запасы стабфондов истощились, а урожая еще нет.

Наши местные товаропроизводители - картофель на полях, на стадии выращивания, у нас основная продукция идет с юга. представитель коммунального рынка Аскарбек Койлыбаев

Весь новый урожай идет привозной, с юга. Поэтому цены такие очень большие. продавец Олжас Сулейменов

Парадокс, но на юге страны овощи - тоже на вес золота. Ценники на прилавках шокируют покупателей.

Закупалась на той неделе, морковку взяла по 280-240, а эта – 500!

Новый урожай жители юга ожидают в ближайший месяц, а до тех пор картофель и морковь по-прежнему остаются в списке дорогих продуктов.

Первоочередная причина роста цена на овощи связана с выходом нового урожая, с появлением свежих овощей. Вторая причина – очень большой спрос. руководитель отдела торговли и мониторинга управления сельского хозяйства и ветеринарии города Кайрат Базарбеков

По прогнозам экспертов, ситуация выправится только после того, как крестьяне юга поставят новую партию овощей. А позже начнет зреть урожай в других регионах страны. До тех пор падения цен не будет. Зато за последние пару недель почти наполовину подешевели куриные яйца. Цена на них упала с 500 до 290 тенге.