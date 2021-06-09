Пашинян предложил своего сына в обмен на всех армянских военнопленных в Азербайджане

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обменять своего сына Ашота на всех армянских военнопленных, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

К такому шагу премьера ранее призывал экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян.

Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что это заявление не является сделанным на эмоциях, а также назвал упомянутых политиков сутенерами, которые смогут "заработать на этом несколько тысяч долларов".

Ашот Пашинян заявил, что готов стать заложником ради возвращения пленных.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.