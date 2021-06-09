Африканские студенты избили бойца ММА в Москве

9 июня 2021, 08:24
Фото: sports.kz

Студенты-африканцы из Российского университета дружбы народов избили в Москве бойца ММА Агасапара Мухадова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По сведениям источника, инцидент произошел 8 мая. Сообщается, что перепалка между Мухадовым и студентами РУДН случилась в очереди в магазин, который располагается вблизи от общежития.

Как заявил сам Мухадов, обидчик избил его разбитой бутылкой. В результате осколки стекла порезали ему голову и тело.

Спортсмен получил необходимую медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Агасапару Мухадову 24 года. Он выступает в лиге Hardcore Fighting Championship в тяжелом весе. На его счету одна победа и два поражения.




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