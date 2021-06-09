Казахстанские IT-стартапы в период пандемии

В прошлом году в Казахстане начала работу программа Kazakhstan Digital Accelerator (KDA), нацеленная на всестороннюю поддержку и развитие отечественных стартапов в сфере компьютерных технологий. Ее запуск явился плодом совместных усилий холдинга "Байтерек" (в лице дочерней организации АО "QazTech Ventures") и сингапурского фонда "Quest Ventures".

Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Адиль Нургожин рассказал порталу zakon.kz о полученных результатах, наиболее многообещающих проектах и дальнейших планах в этом направлении.

- Адиль Ергалиевич, расскажите, пожалуйста, историю создания программы KDA, с чего она начиналась? Почему холдинг "Байтерек" решил сотрудничать именно с компанией из Сингапура?

- Quest Ventures – одна из ведущих азиатских управляющих компаний, основанная в 2011 году, со штаб-квартирой в Сингапуре. У нее имеются представительства в ключевых технологических центрах в Юго-Восточной Азии, Китае и Силиконовой долине. Основная задача компании – это инвестиции в быстрорастущие технологические проекты во всех отраслях экономики. Если говорить о географии, то она охватывает большую часть Юго-Восточной Азии, а теперь еще и Центральную Азию вместе с Казахстаном.

Quest Ventures старается заглянуть в будущее дальше других и инвестирует в новые регионы и сектора раньше остальных. Многие из сегодняшних лидеров рынка от исламского финансирования до электронной коммерции получили материальную поддержку от Quest Ventures в то время, когда они не были привлекательны для других инвесторов.

В марте прошлого года было подписано соглашение об участии нашей дочерней компании АО "QazTech Ventures" (QTV) в сингапурском венчурном фонде "Quest Ventures Asia Fund II" общим размером в 50 млн долларов США. Имея капитал в 10 млн долларов QTV получила статус якорного инвестора в Фонде. Что значит, она первая сделала денежный взнос, тем самым придав уверенность последующим инвесторам. В течение 2020-2022 годов Фонд будет отбирать и финансировать наиболее многообещающие стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии.

Кстати, еще одним якорным инвестором Фонда оказалась PavilionCapital - дочерняя структура Тemasek - ведущего сингапурского финансового института развития. Эта компания тоже занимается прямыми и венчурными инвестициями и поддерживает американские и азиатские стартапы. Венчурные инвестиции – это вложения в рискованные инновационные проекты без гарантий возврата средств, но зато с вероятностью получения немалых процентов в случае успеха. И участие PavilionCapital в Фонде – еще одно доказательство его надежности и доверия к профессионализму и большому опыту команды Quest Ventures.

Помимо венчурных инвестиций, Quest Ventures готова помогать новичкам с акселерацией. Бизнес-акселерация – это интенсивная поддержка компании на раннем этапе ее развития путем привлечения денежных средств, передовых технологий, специалистов, медийного продвижения. С помощью всего этого обеспечивается вывод продукта на рынок в кратчайшие сроки. Представители Quest Ventures заинтересованы в повышении квалификации и всестороннем развитии команд, выбранных ими стартапов.

Мы, в свою очередь, стремимся продвигать казахстанские стартап-проекты на глобальный уровень и развивать цифровую экосистему Казахстана с помощью таких вот программ. Сотрудничество с сингапурскими партнерами и открытие совместной акселерационной программы – как раз один из важных шагов в этом направлении.

На сегодняшний день венчурный рынок Юго-Восточной Азии растет как на дрожжах и имеет огромный потенциал. Мы ожидаем, что в ближайшее время проекты, профинансированные данным Фондом, проявят себя во всем блеске и потеснят конкурентов как в Казахстане, так и за его пределами, в частности в Юго-Восточной Азии.

- Недавно завершился второй поток KDA. Что вы можете сказать о качественном составе финалистов? Какие наиболее интересные стартапы вы можете отметить?

- На второй поток программы поступило около 150 заявок. Из них жюри Kazakhstan Digital Accelerator отобрало 10 проектов финалистов. Стартапы оценивались по следующим основным направлениям: команда (management team), постановка задач и существующие решения (problemstatement and existingsolutions), бизнес-идея (business idea) и рыночная ценность (market validity).

В целом, мы увидели, что большинство команд, предоставивших свои уникальные решения, действительно имеют большой потенциал для развития и коммерциализации. Они касались прежде всего таких отраслей, как образовательные технологии, финтех, здравоохранение, smartcity, consumerdigital & retail, логистика, agritech, автоматизация бизнеса, кибербезопасность.

В связи с нынешней ситуацией с коронавирусом происходит трансформация бизнеса и, как мы видим, наиболее перспективны такие отрасли, как финтех, онлайн-образование, IT-медицина и цифровая коммерция. Также инвесторам стоило бы обратить внимание на проекты, внедряющие новые технологии, связанные с искусственным интеллектом.

Цифровизация уже давно стала средством, помогающим компании упростить и ускорить многие процессы и увеличить свои обороты. Более того, если верить данным, собранным в одной из статей портала vc.ru, изменения, вызванные пандемией, привели к взлету HR&Ed-tech индустрии. Иными словами, мощный толчок к развитию получили сферы онлайн-образования, а также поиска, найма и подготовки персонала в онлайн-режиме.

Исходя из этого, мы выделили среди финалистов KDA проект Recruit.Ai, разрабатывающий HR-технологию для оптимизации найма сотрудников на массовых позициях при помощи чат-ботов.

Чат-бот – виртуальный собеседник. Компьютерная программа задает вопросы пользователям и обрабатывает ответы или, наоборот, отвечает на их вопросы. Автоматическое общение программы с человеком ведется с помощью текста или голоса.

Обычно рекрутеры тратят до 70% времени на сбор откликов и оценку кандидатов, Recruit.Ai позволяет в два раза сократить время на эти этапы. Потенциал автоматизации и оптимизации HR процессов очень значительный, а такие инструменты как ИИ и машинное обучение набирают все большую популярность в этой отрасли. Это еще раз доказывает, что на основе больших данных можно повысить эффективность HR процессов.

- Каковы, в целом, перспективы наших отечественных стартаперов? Интересны ли их разработки международному рынку?

- В течение почти четырех месяцев финалисты второго потока KDA обучались у международных менторов, получили экспертную оценку и в ближайшее время презентуют свои проекты ведущим международным инвесторам для привлечения дополнительных инвестиций. Мы ожидаем, что наши выпускники, получив ключевые навыки, знания и связи для развития бизнеса, смогут успешно выйти на мировые рынки.

Об этом мы говорили на прошедшем в 2020 году DemoDay акселерационной программы KDA. На этой встрече выпускники первого потока программы –основатели стартапов – презентовали свои проекты для широкого круга инвесторов и возможных партнеров.

В работе мероприятия приняли участие более сотни международных экспертов, инвесторов и бизнес-ангелов. Все они высоко оценили подготовку казахстанских проектов и отметили высокий потенциал для дальнейшего развития не только в рамках Казахстана, но и на других международных рынках.

- Недавно холдингу "Байтерек" исполнилось восемь лет. Все эти годы холдинг через свою дочернюю организацию "QazTech Ventures" занимается поддержкой инноваций и технологического предпринимательства. Расскажите, пожалуйста, каких результатов удалось достигнуть за этот период?

- На сегодняшний день QTV провело две сделки по софинансированию в международные фонды. Первая сделка – вложение в глобальный венчурный фонд совместно с американской компанией "500 Startups" на сумму 10 млн долларов, вторая – в сингапурский венчурный фонд "Quest Ventures Asia Fund II" также на сумму 10 млн долларов.

Общая капитализация венчурного фонда 500 Startups V, L.P. будет составлять 150 млн долларов США. QTV вошло в этот фонд с капиталом в 10 млн долларов с дальнейшим инвестированием в том числе в казахстанские стартап-проекты.

Ключевое направление работы фонда – инвестиции в IT, и/или другие сферы, связанные с технологиями. Фонд нацелен на извлечение максимальной выгоды из глобальной сети региональных фондов 500 Startups, из предыдущих инвестиций в четыре Глобальных Фонда и собственной акселерационной программы, которая на постоянной основе реализуется в Кремниевой долине.

Общий размер фонда согласно подписанному соглашению QTV с сингапурским венчурным фондом Quest Ventures Asia Fund II будет составлять 50 млн долларов. QTV с капиталом в 10 млн долларов вошло в этот фонд в качестве якорного инвестора. Согласно условиям соглашения, совместно созданный фонд в ближайшие три года рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии.

В этом году QTV ожидает серьезная структурная реформа – эта компания станет дочерней организацией АО "Казына Капитал Менеджмент" (ККМ) – фонда фондов прямых инвестиций, созданного для содействия устойчивому развитию национальной экономики. К слову, ККМ также является дочерней организацией холдинга "Байтерек". Передача QTV в ККМ ведется согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева по оптимизации структуры холдинга "Байтерек". Но, несмотря на это, мы продолжим развивать экосистему венчурного финансирования в Казахстане и поддерживать отечественных стартаперов, как и раньше.

- Благодарим за интервью и желаем удачи в работе!