Почему отменили экотакси и автобусы от Медео до Шымбулака

В редакцию zakon.kz обратились жители Алматы с жалобами на то, что теперь стало сложно добраться от катка "Медео" до горно-лыжного курорта "Шымбулак" и выше него.

Почему отменили экотакси и автобусы с Медео до Шымбулака, при этом подняли цены на гондольную дорогу до 4500 с человека в выходные дни, 3500 в будни. Аналогичная ситуация с БАО, проезд к нему тоже закрыт. Только пешком. Как в такой ситуации можно развивать туризм? Горы становятся недоступными для горожан и гостей мегаполиса, - говорится в обращении горожан.

За комментарием мы обратились в Управление туризма.

Как пояснил директор ТОО "Туристский информационный центр города Алматы” Дидар Узаков, за вопрос восстановления движения экологичного общественного транспорта от катка "Медео" до горного курорта "Шымбулак" отвечает Управление зеленой экономики.

По поводу стоимости проезда на гондольной дороге, мы уточнили у горного курорта “Шымбулак”: Стоимость билетов на канатные дороги в будние дни осталась прежней 3500 тенге в обе стороны, а при покупке онлайн через сайт Шымбулака стоимость снижается до 2975 тенге. Горный курорт также запустил тариф "Горное утро", при котором поездка в одну сторону на канатной дороге стоит 500 тенге. Утренний тариф действует до 11-00 часов утра, - рассказал Дидар Узаков.

В Управлении же зеленой экономики сообщили, что проезд по дороге от "Медео" до Шымбулака ограничен в связи с эпидемиологической ситуацией. Пропускать туда будут с помощью приложения Ashyq.

В ближайшее время планируется запуск электротакси по маршруту. Запуск новых электроавтобусов запланирован на сентябрь текущего года, - сообщили в управлении.

Что касается поездок на Большое Алматинское озеро, то по информации Туристского информационного центра, по планам МЧС строительство селезащитной плотины завершится через 3 года.

Необходимо понимать, что новая селезащитная плотина необходима для безопасности города. На сегодня есть режим проезда, через строительный объект, установленный "Казселезащитой" - утром с 6 до 8, в обед с 13 до 14 и вечером с 6 до 7 вечера, - пояснил Дидар Узаков.

Он также отметил, что в горах Алматы есть альтернативные красивые локации, где туристы могут провести время на период строительства селезащитной плотины в ущелье Алмарасан.

Cейчас особенно важно развивать сферу туризма, которая больше всех пострадала от пандемии коронавируса. Очень важно вернуться к старым показателям, когда в 2019 году Алматы посетило 1,3 млн туристов. Согласно статистике, один иностранный турист тратил в среднем за день пребывания в Алматы 100 долларов, - сказал Узаков.

По данным Погранслужбы, в Алматы за 2020 года прибыло 163,8 тыс. иностранных туристов. Это меньше чем в прошлом году на 72,7%. Количество внутренних туристов составило 624,9 тыс. чел. (-30,4%, 2019 г. – 898,5 тыс. чел.).

Лариса Черненко, Алматы