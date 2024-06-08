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В Алматы временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака

Временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 11:20 Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 9 июня, перекроют проезд по дороге от Медеу до Шымбулака. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Как пояснили в администрации города, в этот день на территории КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run-2024.

"Горная гонка объединит велогонку и массовые забеги, а также пешие подъемы по двум дистанциям: Медеу – Горельник, Медеу – Шымбулак, в трех основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба".Акимат города Алматы

В частности, с 07:30 до 10:30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК "Медеу" до ГК "Шымбулак".

В пресс-службе уточнили, что проведение мероприятия и указанное перекрытие движения не повлияет на пешие подъемы и прогулки жителей и гостей города Алматы.

Ранее стало известно, что на V Молодежный театральный форум в Алматы съехались участники стран СНГ, Балтии и Грузии.

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