Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,38 тенге, снизившись на 1,39 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,7-428 тенге, евро – 519-522 тенге, рос. рубль - 5,87-5,96 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,51%, составив $70,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августа выросли на 0,47% — до $72,56 за баррель.