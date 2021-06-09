Почему идут сбои с интернетом, объяснили в "Казахтелекоме"

В "Казахтелекоме" прокомментировали сбои с интернетом в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Работы проводились на двух технических узлах в Нур-Султане и Актобе, а кратковременный сбой наблюдался по всему Казахстану.

В 11.00 в городах Нур-Султан и Актобе наблюдался кратковременный сбой в предоставлении услуг фиксированного и мобильного интернета, который был связан с оптимизацией алгоритмов работы оборудования на сети "Казахтелеком". Данный процесс был связан с намерением улучшить технические параметры серверного оборудования, а также с расширением сетевой емкости, - сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Казахстанцы жалуются на проблемы с доступом в интернет