Нигматулин: Расходы госбюджета должны быть нацелены на рост качества жизни казахстанцев

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на актуальных вопросах освоения республиканского бюджета за 2020 год, решение которых необходимо для повышения его эффективности, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрели отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Отметив, особенность условий, в которых осуществлялось исполнение бюджета, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин вместе с тем высказался за усиление системности в решении выявленных недостатков.

Турбулентность мировой экономики, пандемия коронавируса – все это потребовало наращивания расходов государственного бюджета. В нашей стране были предприняты беспрецедентные антикризисные меры для защиты казахстанцев. Дополнительно выделенные бюджетные средства, необходимые законодательные меры – все это позволило выполнить все социальные обязательства и поддержать отечественную экономику. Вместе с тем, все еще актуальным остается недостаточная рациональность, результативность и эффективность освоения бюджетных средств. В этом вопросе только системный подход к решению проблем позволит полноценно выполнить все задачи, поставленные руководством страны по повышению качества жизни наших граждан, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

В ходе обсуждения подняты вопросы, касающиеся, в частности, налоговых льгот и преференций, повышения цен на продукты, эффективности использования средств Национального фонда, внешних займов, создания постоянных рабочих мест и др.

Говоря о налоговых льготах, которые сегодня предоставляет Налоговый кодекс, Спикер Мажилиса отметил необходимость анализа их эффективности, напомнив о соответствующем поручении Главы государства.

Налоговые льготы и преференции должны не снижать, а увеличивать поступления в бюджет, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Вопрос у депутатов вызвал и прогноз Национального банка по среднегодовому уровню инфляции, который предполагается в коридоре 4-6%.

Если мы говорим о росте экономики, о снижении инфляции в цифровом или процентном выражении, то это должно отражаться на качестве жизни наших граждан. Именно такую задачу ставит руководство страны. Если этого не происходит, то все проценты – это всего лишь отчеты на бумаге, - отметил Спикер Мажилиса.

Обеспокоенность депутатского корпуса вызвал тот факт, что за последние годы накопления Нацфонда приближаются к уровню неснижаемого остатка в 30% к ВВП, а по итогам 2020 года составили 39%.

Согласившись, что без привлечения средств из Нацфонда решить проблемы, связанные с пандемией коронавируса, было бы невозможно, Спикер Мажилиса выразил мнение, что гарантированный трансферт можно было бы привлечь в меньшем объеме, если бы более эффективно формировалась доходная база.

Национальный фонд – это, прежде всего, средства будущих поколений. И его не стоит тратить на текущие расходы. Поэтому надо искать, надо находить альтернативные источники пополнения доходной части бюджета, - сказал Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что именно такая задача поставлена руководством страны перед Правительством.

В связи с этим особую актуальность получил вопрос внешних займов, которых Правительство для финансирования дефицита бюджета в 2020 году привлекло на общую сумму 297 млрд.тенге.

Спикер Мажилиса призвал навести порядок и с использованием уже взятых займов.

Надо, чтобы министры не заимствовали денег у иностранных банков на свое усмотрение. Знаю, что создана Комиссия для наведения порядка, - отметил Нурлан Нигматулин, обратившись к Первому заместителю Премьер-министра Алихану Смаилову, - у нас тоже сейчас в работе законопроект, который предусматривает привлечение в ответственности первых руководителей государственных органов за необоснованное, за несвоевременное освоение внешних займов. Если нужны дополнительные законодательные рычаги, вносите предложения. Мы их поддержим, - сказал председатель Мажилиса.

Особое внимание уделено созданию постоянных рабочих мест. Депутаты не раз поднимали этот вопрос в своих депутатских запросах.

В рамках "Дорожной карты занятости" в 2020 году было трудоустроено 239 тыс.человек. И только 11 тыс. граждан трудоустроено на постоянные рабочие места.

Подчеркнув актуальность темы, Нурлан Нигматулин отметил, что временные рабочие места только временно решают проблемы. Обеспечение стабильной занятостью необходимо не для отчетности и докладов, а для улучшения благосостояния населения.

В целом, по мнению спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, для повышения эффективности освоения республиканского бюджета необходимо пересмотреть подходы к финансированию бюджетных инвестиционных проектов, повысить отдачу активов квазигоссектора. Также среди приоритетов – устранение диспропорции в экономическом развитии регионов. Усиление работы необходимо и по отдельным направлениям Предвыборной программы партии "Nur Otan" для того, чтобы достичь необходимых результатов по итогам текущего года.

При этом председатель Мажилиса подчеркнул готовность депутатского корпуса к совместной с Правительством работе, к созданию необходимой законодательной базы для эффективной реализации всех планов и государственных программ.



