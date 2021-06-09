В Казахстане прекратят финансирование проекта KazSat

В министерстве цифрового развития принято решение о прекращении реализации проекта KazSat-2R, который должен был заменить действующий на орбите спутник KazSat-2. Между тем KazSat-2 исчерпает свои ресурсы в 2024 году, а KazSat-3 не сможет без него работать. На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Екатерина Смышляева затронула вопрос дальнейшей судьбы казахстанской спутниковой системы KazSat, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата, буквально в 2020 году министерством была начата реализация проекта по созданию и запуску спутника KazSat-2R. Подрядчику был перечислен авансовый платеж в размере 900 млн тенге.

Спутник KazSat-2R должен был заменить действующий на орбите спутник KazSat-2. Спутник KazSat-2 исчерпает свои ресурсы в 2024 году. Спутник KazSat-2 в паре со спутником KazSat-3 составляют орбитальную систему, которая обеспечивает для Казахстана сотовую связь и спутниковую связь, интернет, а также радио и телевидение. Между тем, на рабочей группе председатель аэрокосмического комитета вашего министерства Оралмагамбетов сообщил, что принято решение о прекращении реализации указанного проекта KazSat-2R, - рассказала Смышляева.

Таким образом, как добавила она, может сложиться такая ситуация, что спутник KazSat-2 прекратит свою работу и на орбите останется один спутник KazSat-3.

При этом опять же ваш специалист отметил, что спутник KazSat-3 без спутника KazSat-2 не сможет стабильно обеспечивать весь спектр услуг связи. В связи с этим вопрос: как же тогда будет обеспечена устойчивая сотовая и спутниковая связь, интернет, а также телевидение и радио? – обратилась она к главе профильного ведомства.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин подтвердил, что действительно такое решение принято из-за низкой скорости интернета на точку, предоставляемую казахстанскими спутниками.

На самом деле, KazSat-2 и KazSat-3 загружены на 75%. Мы видим, насколько стремительно развиваются сегодня события в космической отрасли в части замены технологий. KazSat-2 и KazSat-3 являются геостационарными спутниками, они действительно предоставляют интернет. Но скорость этого интернета - 10 мегабит в секунду на точку, - пояснил он.

При этом глава ведомства уточнил, что сейчас ориентируются на низкоорбитальные группировки, которые в 2020 году вышли на промышленную эксплуатацию. Это, в частности, Starlink в Америке, OneWeb в Европе.

Когда мы планировали реализовать этот проект, мы еще раз вернулись к целесообразности затрат в размере 58 млрд тенге на замену KazSat-2. К 2024 году земной шар будет покрыт низкоорбитальными спутниковыми группировками, которые будут предоставлять интернет на уровне 200 мегабит в секунду на точку. То есть, это гораздо выше, чем сегодняшняя скорость, предоставляемая нашими KazSat-2 и KazSat-3. Второй момент - мы прокладываем широкополосный доступ в интернет и потребление спутникового интернета снижается, ориентировано будет только на сельские труднодоступные местности. Сейчас с двумя операторами ведутся проекты по пилотной эксплуатации в этом году, чтобы провести тестирование и подтвердить их технологии здесь. Еще один момент - наша территория находится практически на одной параллели с США и Европой, поэтому наша параллель будет точно покрыта спутниковыми группировками для предоставления интернета, - заверил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан