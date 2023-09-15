Эфир всех телеканалов пропал почти на всей территории страны

По сообщению, которое появилось вечером 15 сентября, начались проблемы с ретрансляцией гостелеканалов. Внештатная ситуация сложилась в работе спутника Kazsat-3, сообщает Zakon.kz.

По информации, пока неофициальной, причиной перебоев с ретрансляцией стала внештатная ситуация на самом спутнике. Трансляция государственных каналов проходит в резервном вещании через спутник Kazsat-2.

"Возможно прекращение ретрансляции телеканалов в сетях кабельных операторов, которые не могут обеспечить прием резервного сигнала гостелеканалов через спутник Kazsat-2", – сказано в сообщении.