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Эфир всех телеканалов пропал почти на всей территории страны

Проблемы с трансляцией казахстанских каналов Фото: pixabay
По сообщению, которое появилось вечером 15 сентября, начались проблемы с ретрансляцией гостелеканалов. Внештатная ситуация сложилась в работе спутника Kazsat-3, сообщает Zakon.kz.

По информации, пока неофициальной, причиной перебоев с ретрансляцией стала внештатная ситуация на самом спутнике. Трансляция государственных каналов проходит в резервном вещании через спутник Kazsat-2.

"Возможно прекращение ретрансляции телеканалов в сетях кабельных операторов, которые не могут обеспечить прием резервного сигнала гостелеканалов через спутник Kazsat-2", – сказано в сообщении.

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