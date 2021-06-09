Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке, в центре местами сильные. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 17-22, днем порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – шквал.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Костанайской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

Днем на большей части Жамбылской, местами в Алматинской областях сохраняется сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, в отдельном районе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.