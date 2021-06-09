Названы самые полезные продукты для переболевших коронавирусом 

Врач врач-инфекционист Светлана Малиновская назвала самые полезные продукты для переболевших коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Важно добавлять в свой рацион сложные углеводы. Нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, есть салаты кейл, романо и другие.
Подсолнечное масло лучше заменить льняным.
Кроме того, специалист порекомендовала пить чайный гриб, простоквашу, бифилайф и бифидо. Они способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляют иммунитет.
По информации НТВ, к привычному завтраку нужно добавлять грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, где содержится много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. А для восстановления естественного водного баланса в организме нужно пить много воды с соком лимона.
Нужно спать по 8–9 часов в сутки — это еще один способ укрепить иммунитет.
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