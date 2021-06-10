Токаев подписал поправки в закон о юридической помощи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон об адвокатской деятельности и юридической помощи, передает zakon.kz.

Об этом сообщили на официальном сайте Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи". Текст Закона публикуется в печати, - говорится в сообщении.

Как отметил пресс-​секретарь Президента, вместе с тем Глава государства поручил Правительству совместно с депутатским корпусом в рамках текущей законопроектной деятельности рассмотреть рекомендации КС по законодательному уточнению отдельных норм Закона.

Принятый закон направлен на расширение процессуальных полномочий адвокатов:

1) в уголовном процессе в отношении защиты прав и законных интересов свидетеля, имеющего право на защиту; исключается денежное взыскание с адвокатов за нарушение порядка в судебном заседании; дается точное толкование, что не является разглашением данных досудебного расследования; предусматривается порядок опроса адвокатом лица, предположительно владеющего информацией, относящейся к уголовному делу; вводится понятие запроса адвоката о производстве судебной экспертизы;

2) в отношении потерпевших, имеющих право на получение компенсации;

3) на стадии исполнения уголовного наказания в отношении прав осужденных лиц в части оказания им квалифицированной юридической помощи, гарантированной государством;

4) в гражданском процессе в части оказания бесплатной юридической помощи для ускорения направления определения суда в форме электронного документа через единую информационную систему;

5) в части возможности получения сведений из национальных реестров идентификационных номеров.