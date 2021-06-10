Аэропорт Багдада подвергся атаке трех беспилотников

10 июня 2021, 08:41
Фото: RT

Международный аэропорт столицы Ирака, Багдада, подвергся атаке беспилотников, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Как сообщает проправительственная “Медиа-сеть безопасности”, дронов было три.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Один из беспилотников был сбит.

На территории багдадского аэропорта расположена авиабаза, на которой находятся и американские военнослужащие.

Как сообщается, незадолго до инцидента ракетному обстрелу также подверглась авиабаза "Балад" в иракской провинции Салах-эд-Дин, пострадавших в результате нападения нет.


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