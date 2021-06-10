Названо место встречи Путина и Байдена

Названы дата и место встречи президентов России и США, передает zakon.kz.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве на вилле "Ла Гранж", сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Швейцарии.

Встреча пройдет на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня, - сообщила она.

Швейцария поблагодарила Россию и США за доверие, выраженное выбором Женевы в качестве площадки для саммита.

Вилла "Ла-Гранж" была построена в XVIII веке. Она находится в середине парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. С 1917 года вилла принадлежит городу. Сейчас там размещена библиотека, проводятся экскурсии для туристов.

По сообщению Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки, "включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов". Также российские СМИ сообщали, что главы двух государств обсудят Украину и Сирию.