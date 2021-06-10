Мощный сель сняли на видео в Алматинской области

Сель сошел в Алматинской области, передает zakon.kz.

Видео мощного грязекаменного потока появилось в соцсетях.

9 июня текущего года в результате обильных осадков в виде дождя и града, с 15.30 по 16.00 часов в среднегорной части южного склона хребта "Жетысу Алатау", из-за склонового стока по сухому логу образовался селевой наносоводный паводок, расходом порядка 70.0 кубометров в секунду. В результате на 171 км. дороги Сарыозек - Коктал, вблизи села Акжазык, Коктальского сельского округа Панфиловского района на автодорожном мосту произошел выход воды на проезжую часть, шириной порядка 700-800 метров, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Жертв и пострадавших нет, угрозы подтопления населенным пунктам нет.

На сегодняшний день воды в логу нет, проезд автотранспорта по автодороге проходит в штатном режиме, - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что 8 числа было распространено штормовое предупреждение о том, что "9 июня в Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы ветра при грозе до 15-20 м/с. ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности".