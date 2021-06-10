Драка во дворе жилого дома в Актобе попала на видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина вступил в конфликт с парнем младше себя. Инцидент быстро перерос в драку, сообщает zakon.kz.

В комментарии к видео, говорится, что взрослый мужчина напал на несовершеннолетнего парня. Ему не понравилось, что те играют с мячом и могут попасть в его машину.

Утверждается, что мужчина был нетрезв.

На кадрах видно, как он бьет парня, тот пытается ответить, поскальзывается, падает, нападавший его пинает. Их пытается разнять другой мужчина, но спустя мгновение он сам угрожающе надвигается на паренька. Видео обрывается на том, что он все же пытается не допустить продолжения драки.

В ДП области отметили, что участники инцидента устанавливаются сотрудниками полиции.