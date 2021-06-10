Повышенный ранг пожара - в Алматы горит магазин на улице Розыбакиева

10 июня 2021, 23:59
Фото: zakon.kz

В Алматы произошел пожар на пересечении улиц Розыбакиева и Сатпаева. Горит магазин, сообщает zakon.kz.

10 июня в 23:26 силы ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу Розыбакиева 95.

По прибытии, установлено горение открытым пламенем одноэтажного здания магазина, создалась угроза распространения на примыкающее трехэтажное здание. На него незамедлительно были поданы пожарные и лафетные стволы. Автоцистерны установлены на пожарные гидранты, развернуто два боевых участка с северной и южной стороны. Развернута пожарная автолестница. Работают звенья газодымозащитной службы. На месте задействовано 19 единиц техники, более 60 человек личного состава. пресс-служба ДЧС города Алматы


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?