Полиция штурмом взяла убежище для сбежавших от насилия женщин в Дагестане

В Дагестане чеченские силовики взяли штурмом шелтер для женщин, ставших жертвой домашнего насилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По утверждению СМИ, штурм проводился при поддержке дагестанских коллег. Силовики искали чеченскую девушку, сбежавшую в Дагестан, ее вместе с активистами из шелтера задержали и доставили в полицию.

При этом полицейские заявили, что хотят "взять пояснения у находящейся в федеральном розыске девушки", однако, как только им открыли дверь, они ворвались внутрь.

По утверждению правозащитницы Светланы Анохиной, полицейские и неизвестные мужчины "таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера".

Как пишет "Медиазона", женщину, за которой пришла полиция, может ждать жестокая расправа. По словам полиции, она находится в розыске. После побега из дома она отправила в полицию видео, где попросила правоохранителей не выдавать ее родтсвенникам.