Как проверить овощи и фрукты на содержание химии

Проверить овощи и фрукты на содержание химикатов можно и "на глаз", если лабораторные исследования не получается сделать, сообщает zakon.kz.

Сомнения должны вызывать овощи и фрукты, которые продают вне сезона, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза" МГУПП Георгий Суслянок.

Натуральные помидоры не должны быть большого размера. Если они имеют идеальный вид, яркий ненатуральный цвет, а при разрезе вы видите белые прожилки, то, скорее всего, выращивались они с применением нитратов. Обращайте внимание и на плодоножку — у нормального помидора она должна быть небольшая, — подчеркивает специалист.

По его словам, нужно обращать внимание не только на размер, цвет и запах. В правильных огурцах должны быть семена, а если их нет , значит овощ нитраты и пестициды.

На яблоках, добавил эксперт, нужно искать пятна и изъяны, они как раз говорят об отсутствии в них химикатов. А наличие на клубнике черных точек говорит о содержании селитры. В мякоти арбуза не должно быть желтых волокон. Они — признак наличия нитратов.

Суслянок посоветовал не покупать овощи и фрукты вне сезона и выбирать продукцию местного происхождения.